В Липецке похоронили летавшего с Путиным в Грозный лётчика Харчевского
Александр Харчевский. Обложка © Telegram / Игорь Артамонов
В субботу, 17 августа, в Липецке проводили в последний путь заслуженного военного лётчика России Александра Харчевского, с которым президент Владимир Путин летал на Су-27 в Грозный в 2000 году. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, церемония прощания прошла в Христорождественском соборе, похоронили Александра Николаевича на городском кладбище.
Проводить в последний путь лётчика Харчевского пришли сотни людей. Видео © Telegram / Липецкая область
"Липецкая область простилась с легендой российской авиации, генерал-майором в отставке, заслуженным военным лётчиком РФ Александром Харчевским", — говорится в сообщении.
Проводить Харчевского в последний путь пришли сотни людей. Среди них — губернатор регина Игорь Артамонов, руководящий состав ВКС РФ, лётчики Липецкого авиацентра и сослуживцы генерал-майора.
Напомним, о смерти Харчевского стало известно 15 августа. Ему было 74 года. В 1993 году Александр Николаевич стал заслуженным военным лётчиком РФ, а в 1997 году — кандидатом военных наук. Харчевский также был основателем пилотажной группы "Соколы России".