В Липецке похоронили летавшего с Путиным в Грозный лётчика Харчевского

В субботу, 17 августа, в Липецке проводили в последний путь заслуженного военного лётчика России Александра Харчевского, с которым президент Владимир Путин летал на Су-27 в Грозный в 2000 году. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, церемония прощания прошла в Христорождественском соборе, похоронили Александра Николаевича на городском кладбище.

Проводить в последний путь лётчика Харчевского пришли сотни людей. Видео © Telegram / Липецкая область

"Липецкая область простилась с легендой российской авиации, генерал-майором в отставке, заслуженным военным лётчиком РФ Александром Харчевским", — говорится в сообщении.

Проводить Харчевского в последний путь пришли сотни людей. Среди них — губернатор регина Игорь Артамонов, руководящий состав ВКС РФ, лётчики Липецкого авиацентра и сослуживцы генерал-майора.