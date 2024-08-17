"Смотреть было страшно": Гитарист "Миража" рассказал о трагедии на концерте в Батуми

Гитарист группы "Мираж" Алексей Горбашов вспомнил самые яркие выступления в начале карьеры. По его словам, один из первых концертов закончился трагедией.

Всё произошло в Батуми в 1990 году. Сцена была установлена на стадионе, и в какой-то момент зрители хлынули с трибун на поле и снесли её вместе с оборудованием.

"Началась давка, в результате которой появились пострадавшие. Смотреть на происходящее было очень страшно. Похожий случай произошёл у нас и в Казахстане — город, правда, уже не вспомню. Но там, к счастью, обошлось без травм", — поделился Горбашов в беседе с сайтом MK.Ru.

А первый концерт у коллектива ассоциируется со смешной историей в Целинограде (ныне столица страны Астана). В то время это был провинциальный городок на севере Казахстана, где по пыльным улицам гуляли коровы. Однако на этом "экзотика" не закончилась: кого-то из музыкантов в гостинице тогда покусали клопы.