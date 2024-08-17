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17 августа, 15:12

Один из самых популярных музеев мира загорелся в Лондоне

В центре Лондона загорелось историческое здание Сомерсет-Хаус

В центре Лондона горит историческое здание Сомерсет-хаус. Внутри него располагает знаменитый художественный музей. Прямо сейчас на месте происшествия находятся около 100 пожарных. Об этом сообщает пожарная служба Лондона.

Пожар в историческом здании Сомерсет-Хаус в Лондоне. Видео © X / Target_Reporter

Точная причина возгорания на данный момент неизвестна. Движение на дорогах затруднено. В последнее время Сомерсет-хаус использовался преимущественно для организации культурных мероприятий. В одном крыле здания находится галерея Courthauld, признанная одной из крупнейших в мире коллекций произведений искусства. Сомерсет-Хаус входит в первую двадцатку самых посещаемых художественных музеев мира.

Нынешнее здание было построено в 1776-1796 годах. А с середины XVI века на этом месте находилась резиденция Эдварда Сеймура, 1-го герцога Сомерсета, — родного дяди и советника юного короля Эдуарда VI.

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Обложка ©

X / LondonFire

Мария Любицкая
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