"Мы не рабы": Украинцы устроили митинг у консульства в Варшаве из-за паспортов

Несколько десятков украинцев вышли к консульству своей страны в Варшаве на акцию протеста с требованием выдать им загранпаспорта. Видео с митинга опубликовало издание "Страна.ua" в телеграм-канале.

На кадрах видно, что собравшиеся держат в руках плакаты с надписями: "Мы не рабы, отдайте паспорт", "Стоп дискриминации украинских мужчин", "Паспорт — это право, а не привилегия" и другими лозунгами. Также на видео попал вышедший к митингующим сотрудник дипведомства, который посоветовал им писать обращения или же возвращаться на Украину. Как подчеркивает издание, протестующие утверждают, что с них взяли деньги, а документы выдавать никто не стал.