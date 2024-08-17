"Мы не рабы": Украинцы устроили митинг у консульства в Варшаве из-за паспортов
"Страна.ua": Украинцы требуют от консульства Украины в Польше выдать им паспорта
Несколько десятков украинцев вышли к консульству своей страны в Варшаве на акцию протеста с требованием выдать им загранпаспорта. Видео с митинга опубликовало издание "Страна.ua" в телеграм-канале.
Акция протеста украинцев в Варшаве. Видео © Telegram / Политика страны
На кадрах видно, что собравшиеся держат в руках плакаты с надписями: "Мы не рабы, отдайте паспорт", "Стоп дискриминации украинских мужчин", "Паспорт — это право, а не привилегия" и другими лозунгами. Также на видео попал вышедший к митингующим сотрудник дипведомства, который посоветовал им писать обращения или же возвращаться на Украину. Как подчеркивает издание, протестующие утверждают, что с них взяли деньги, а документы выдавать никто не стал.
Напомним, на Украине с 18 мая вступил в силу закон о принудительной мобилизации. Документ устанавливает новые требования к военнообязанным и сводит к минимуму их права. В частности, были введены ограничения консульских услуг для украинцев, находящихся за границей.
Кадр из видео Telegram / Политика страны