Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 августа, 18:14

"Мне не запретят это говорить": Глава немецкого журнала заявил о поддержке Путина

Глава немецкого журнала Compact Эльзессер назвал себя сторонником Путина

Глава немецкого политического журнала Compact Юрген Эльзессер признался в симпатиях к президенту России Владимиру Путину. При этом журналист раскритиковал правительство Германии. Об этом сообщает информационное агентство DPA.

"И, конечно, мне не запретят говорить, что я сторонник Путина", — сказал Эльзессер на конференции правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Магдебурге, после чего последовали аплодисменты.

В своей речи он также подверг критике министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, главу министерства внутренних дел Нэнси Фезер и лидера партии "зелёных" Рикарду Ланг.

Немецкие власти считают журнал Compact "правоэкстремистским", однако 14 августа Федеральный административный суд в Лейпциге приостановил действие запрета на издание. При этом Эльзессер заявил, что победа возможна.

В Сербии объяснили популярность Путина среди европейцев, которые никогда не любили русских
В Сербии объяснили популярность Путина среди европейцев, которые никогда не любили русских

Ранее в Германии призвали Киев заплатить за урон от подрыва "Северных потоков". По словам сопредседателя АдГ, любая финансовая поддержка Украины, которая ложится на плечи немецких налогоплательщиков, должна прекратиться.

Обложка ©

Life.ru

Никита Никонов
  • Новости
  • Путин
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров