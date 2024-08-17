"Мне не запретят это говорить": Глава немецкого журнала заявил о поддержке Путина

Глава немецкого политического журнала Compact Юрген Эльзессер признался в симпатиях к президенту России Владимиру Путину. При этом журналист раскритиковал правительство Германии. Об этом сообщает информационное агентство DPA.

"И, конечно, мне не запретят говорить, что я сторонник Путина", — сказал Эльзессер на конференции правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Магдебурге, после чего последовали аплодисменты.

В своей речи он также подверг критике министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, главу министерства внутренних дел Нэнси Фезер и лидера партии "зелёных" Рикарду Ланг.

Немецкие власти считают журнал Compact "правоэкстремистским", однако 14 августа Федеральный административный суд в Лейпциге приостановил действие запрета на издание. При этом Эльзессер заявил, что победа возможна.