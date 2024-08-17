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17 августа, 19:42

В метре от водителя: Опубликовано видео взрыва машины на заправке в Тихорецке

На заправке в Тихорецке машина взорвалась у колонки в метре от водителя

Последствия взрыва на заправке в Тихорецке. Обложка © Telegram / Mash

Последствия взрыва на заправке в Тихорецке. Обложка © Telegram / Mash

Необычное происшествие случилось недавно в Краснодарском крае, в результате которого чуть было не погиб автолюбитель. Как пишет телеграм-канал Mash, опубликовавший видео с места событий, на заправке в Тихорецке произошёл взрыв.

Момент взрыва на заправке в Тихорецке. Видео © Telegram / Mash

По данным канала, мужчина вставил шланг в свою машину, после чего собрался пойти расплачиваться, как в этот момент в метре от него раздался взрыв. Сообщается, что владелец транспортного средства отделался лёгким испугом, а вот от легковушки ничего не осталось.

То, что осталось от машины. Фото © Telegram / Mash

То, что осталось от машины. Фото © Telegram / Mash

Почти 300 человек пострадало из-за мощнейшего взрыва на заправке в Кении
Почти 300 человек пострадало из-за мощнейшего взрыва на заправке в Кении

Ранее Life.ru писал, в начале июня мощный взрыв прогремел на участке дороги Ереван – Севан недалеко от армянского города Абовян. Местные правоохранительные органы сообщали, что он раздался на одной из автозаправочных станций.

Алексей Соловьёв
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