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17 августа, 20:36

В Совфеде рассказали, чем Россия удивила военных ВСУ больше всего

Сенатор Цеков: Россия удивила военных ВСУ высоким качеством дорог и порядком

Россия удивила военнослужащих Вооружённых сил Украины дорогами и порядком. Как заявил в беседе с NEWS.ru сенатор от крымского региона Сергей Цеков, это, в свою очередь, повлияло на участившиеся случаи сдачи в плен.

По словам собеседника издания, зарубежные представители средств массовой информации сообщают, что их удивило состояние дорог в Курской области в России по сравнению с Сумской областью Незалежной. Он считает, что они видят в нашей стране порядок, который Киев не может найти на Западе.

"Вполне возможно, это тоже стало причиной участившейся сдачи в плен бойцов ВСУ", — заявил парламентарий.

Крупная группа солдат ВСУ сдалась в плен под Курском
Крупная группа солдат ВСУ сдалась в плен под Курском

Недавно командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов заявлял о том, что ещё двое украинских военных сдались в плен на территории Курской области. Он также отметил, что бойцы Вооружённых сил РФ постоянно пресекают попытки прорыва подразделений ВСУ в регионе.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Алексей Соловьёв
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