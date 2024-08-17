Россия удивила военнослужащих Вооружённых сил Украины дорогами и порядком. Как заявил в беседе с NEWS.ru сенатор от крымского региона Сергей Цеков, это, в свою очередь, повлияло на участившиеся случаи сдачи в плен.

По словам собеседника издания, зарубежные представители средств массовой информации сообщают, что их удивило состояние дорог в Курской области в России по сравнению с Сумской областью Незалежной. Он считает, что они видят в нашей стране порядок, который Киев не может найти на Западе.

"Вполне возможно, это тоже стало причиной участившейся сдачи в плен бойцов ВСУ", — заявил парламентарий.