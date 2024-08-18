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17 августа, 23:44

В США загадочно погиб лётчик, участвовавший в операции против ИГ*

Минобороны США расследует гибель лётчика, участвовавшего в операции против ИГ*

Сотрудники Министерства обороны Соединённых Штатов расследуют гибель лётчика, который принимал участие в операции против запрещённой в РФ террористической группировки "Исламское государство"*. Соответствующее заявление распространила пресс-служба американского оборонного ведомства.

В документе указано, что приписанный к 27-му авиакрылу спецопераций ВВС США, который базируется в Нью-Мексико, 28-летний старший сержант Тристен Райт погиб 15 августа. Представители Пентагона не раскрывают место происшествия, однако сообщают, что этот инцидент не был связан с боевыми действиями.

"Проводится расследование инцидента", — рассказали в Минобороны США, подчеркнув, что участвовал в операции против ИГ*, которая называется "Непоколебимая решимость".

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Ранее Life.ru писал о другой аварии в США, в результате которой легкомоторный самолёт потерпел крушение и рухнул на на территории гольф-клуба. Сообщалось, что пилот отделался испугом и лёгким порезом на руке.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

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Алексей Соловьёв
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