На фестивале в Германии вспыхнуло заполненное людьми колесо обозрения

На фестивале "Хайфилд" под Лейпцигом загорелось две гондолы на колесе обозрения, в результате чего более 30 человек получили ранения. Как пишет одна из ведущих межрегиональных газет Германии Frankfurter Allgemeine Zeitung, из них двое серьёзно пострадали.

На фестивале Хайфилд под Лейпцигом загорелось две гондолы на колесе обозрения, в результате чего более 30 человек пострадало. Видео © X / tecas2000

"Около девяти часов вечера на колесе обозрения загорелось две гондолы. <…> Они были полностью охвачены пламенем. Постепенно людей сняли с колеса обозрения. Две пострадавшие гондолы полностью сгорели", — указано в материале.

По предварительным данным, люди пострадали от угарного газа. Представители местных правоохранительных органов сообщили, что на месте инцидента присутствовало четверо полицейских.

В оперативном отделе Красного Креста Германии уточнили, что есть два человека, которые тяжело пострадали из-за случившегося. Пресс-секретарь полиции не смогла ничего сказать по этому поводу журналистам.