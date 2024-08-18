Представители Соединённых Штатов не делятся с киевским режимом разведывательными данными об объектах, расположенных на территории России. Как пишет Wall Street Journal со ссылкой на неназванного высокопоставленного американского чиновника, Вашингтон опасается создать впечатление того, что США поддерживают нападение Вооружённых сил Украины на Курскую область.

"Высокопоставленный чиновник из США заявил, что Вашингтон не делится разведданными с Украиной о целях внутри России, добавив, что администрация (действующего американского лидера Джо. — Прим. Life.ru) Байдена не хочет, чтобы считали, что она поддерживает атаку на территорию России", — говорится в материале.

Журналисты подчеркнули, что для достижения успеха в атаке на Россию у Незалежной нет достаточного уровня поддержки от своих так называемых западных союзников. Источники также отметили неверие администрации Байдена в то, что украинцы переместили реактивные системы залпового огня HIMARS на территорию России. Там предполагают, что ВСУ обстреливают ими РФ с приграничных территорий Украины.