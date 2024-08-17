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17 августа, 10:35

"Боятся эскалации": США ограничили ВСУ в атаках на Курскую область, узнали СМИ

Reuters: США ограничили ВСУ в применении американских вооружений под Курском

Власти Соединённых Штатов ограничили ВСУ в применении американских вооружений на территории Курской области. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, американцы опасаются прямого противостояния с Москвой, хотя публично и называют наступление Киева на российскую территорию "защитным шагом".

"Операция ВСУ в Курской области стала "защитным шагом", но в то же время американские власти обеспокоены возможной эскалацией из-за использования на российской территории американского оружия", — говорится в материале.

Также собеседники агентства сообщили, что в Вашингтоне с опаской смотрят на возможное продвижение ВСУ вглубь России. Использование Киевом американского оружия для захвата российских гражданских объектов может быть расценено как нарушение установленных Штатами ограничений.

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Напомним, что ВСУ зашли на территорию РФ и попытались прорваться в Курской области 6 августа. По словам помощника президента РФ Николая Патрушева, в подготовке украинских боевиков участвовали страны НАТО и западные спецслужбы. Согласно последним данным Минобороны РФ, потери Киева за время боёв под Курском составили 2,3 тысячи военных. После неудачи в Курской области, ВСУ попытались атаковать в других приграничных районах РФ, но российские войска справляются с натиском.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Демьянова
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