"Боятся эскалации": США ограничили ВСУ в атаках на Курскую область, узнали СМИ
Reuters: США ограничили ВСУ в применении американских вооружений под Курском
Власти Соединённых Штатов ограничили ВСУ в применении американских вооружений на территории Курской области. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, американцы опасаются прямого противостояния с Москвой, хотя публично и называют наступление Киева на российскую территорию "защитным шагом".
"Операция ВСУ в Курской области стала "защитным шагом", но в то же время американские власти обеспокоены возможной эскалацией из-за использования на российской территории американского оружия", — говорится в материале.
Также собеседники агентства сообщили, что в Вашингтоне с опаской смотрят на возможное продвижение ВСУ вглубь России. Использование Киевом американского оружия для захвата российских гражданских объектов может быть расценено как нарушение установленных Штатами ограничений.
Напомним, что ВСУ зашли на территорию РФ и попытались прорваться в Курской области 6 августа. По словам помощника президента РФ Николая Патрушева, в подготовке украинских боевиков участвовали страны НАТО и западные спецслужбы. Согласно последним данным Минобороны РФ, потери Киева за время боёв под Курском составили 2,3 тысячи военных. После неудачи в Курской области, ВСУ попытались атаковать в других приграничных районах РФ, но российские войска справляются с натиском.
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