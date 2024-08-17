"Боятся эскалации": США ограничили ВСУ в атаках на Курскую область, узнали СМИ

Власти Соединённых Штатов ограничили ВСУ в применении американских вооружений на территории Курской области. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, американцы опасаются прямого противостояния с Москвой, хотя публично и называют наступление Киева на российскую территорию "защитным шагом".

"Операция ВСУ в Курской области стала "защитным шагом", но в то же время американские власти обеспокоены возможной эскалацией из-за использования на российской территории американского оружия", — говорится в материале.

Также собеседники агентства сообщили, что в Вашингтоне с опаской смотрят на возможное продвижение ВСУ вглубь России. Использование Киевом американского оружия для захвата российских гражданских объектов может быть расценено как нарушение установленных Штатами ограничений.