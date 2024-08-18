"Риск заразиться выше": Названы способы защиты от ротавируса в отпуске

Тщательное мытьё рук и покупка еды только в проверенных местах — это те способы, которые помогут максимально обезопасить себя от ротавирусной инфекции на отдыхе. Об этом в беседе с корреспондентами "Москвы 24" рассказала руководитель Центра инфекционных болезней Центральной клинической больницы Управделами Президента РФ Екатерина Красильникова.

"На отдыхе риск заразиться выше: вирус прекрасно себя чувствует в тёплом влажном климате и быстро распространяется. Плюс на курортах массовое скопление людей", — заявила врач.

Она сообщила, что для снижения риска подхватить это заболевание и не испортить себе отпуск следует держаться подальше от окружающих, а также отказаться от посещения мест массового скопления людей. В то же время не стоит отпускать своих детей в игровые комнаты, так как инфекция передаётся контактно-бытовым способом, в связи с чем надо чаще мыть руки.

Помимо того, ротавирусной инфекцией можно заразиться через продукты, поэтому на отдыхе не следует покупать еду или питаться в сомнительных местах. Термически обработанную еду можно приобрести там, где она готовилась в нормальных условиях.

Ещё медик посоветовала не покупать соки и коктейли, в которых есть лёд. Также она не рекомендовала принимать противовирусные препараты для профилактики, так как они могут принести вред.

"Нельзя их пить без показаний и не под контролем врача. Эффективных противовирусных препаратов для лечения вирусных гастроэнтеритов не существует. Как и нет лекарственных препаратов для профилактики кишечных инфекций", — заключила Красильникова.