Максимальный комплект: Россия забрала 37 медалей на Кубке мира по зимнему плаванию в Аргентине
Россия завоевала 37 медалей на Кубке мира по зимнему плаванию в Аргентине
Россияне завоевали 37 медалей на Кубке мира по зимнему плаванию в Аргентине. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / smspsy
В Аргентине, в сердце ледяного Эль-Калафате, прошёл Кубок мира по зимнему плаванию, и российские спортсмены оставили там незабываемый след. Под сводами местного спорткомплекса наши пловцы продемонстрировали выдающиеся результаты, завоевав целых 37 медалей. Президент Всероссийской федерации зимнего плавания и капитан команды Андрей Замыслов сообщил об успешном завершении соревнований.
"Сегодня (в субботу, 17 августа. — Прим. Life.ru), в завершающий день соревнований, наша команда из России выступила отлично. Несмотря на очень серьёзную конкуренцию, собрали максимальный комплект наград. В копилку нашей сборной добавили 15 медалей, а всего у нас 37", — отметил он в беседе с ТАСС.
Капитан также подчеркнул, что российскую команду встретили с особым теплом. Команда России состояла из пяти спортсменов в возрасте от 20 до 77 лет. В их активе 21 золотая, 11 серебряных и пять бронзовых медалей. Турнир проходил на дистанциях от 25 до 500 метров в различных возрастных категориях, а температура воды в озере Архентино колебалась в районе пяти градусов.
Ранее президент Паралимпийского комитета РФ Павел Рожков сообщил, что российская команда получила аккредитации для участия в Паралимпиаде-2024 в Париже как минимум 85 спортсменов из 92 заявленных. Остальные семь атлетов всё ещё проходят процесс проверки. По словам Рожкова, аккредитационные карточки для большинства спортсменов уже находятся в офисе Паралимпийского комитета России в Москве.