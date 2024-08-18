Максимальный комплект: Россия забрала 37 медалей на Кубке мира по зимнему плаванию в Аргентине

В Аргентине, в сердце ледяного Эль-Калафате, прошёл Кубок мира по зимнему плаванию, и российские спортсмены оставили там незабываемый след. Под сводами местного спорткомплекса наши пловцы продемонстрировали выдающиеся результаты, завоевав целых 37 медалей. Президент Всероссийской федерации зимнего плавания и капитан команды Андрей Замыслов сообщил об успешном завершении соревнований.

"Сегодня (в субботу, 17 августа. — Прим. Life.ru), в завершающий день соревнований, наша команда из России выступила отлично. Несмотря на очень серьёзную конкуренцию, собрали максимальный комплект наград. В копилку нашей сборной добавили 15 медалей, а всего у нас 37", — отметил он в беседе с ТАСС.