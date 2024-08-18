Стало известно, сколько Ленинградский военный округ хочет взыскать с ВСК

Федеральное казённое учреждение (ФКУ) "Объединённое стратегическое командование Ленинградского военного округа" (юрлицо округа) выступило с требованиями взыскать с Военно-строительной компании (ВСК) в общей сложности 49,5 миллиона рублей. Как пишет ТАСС со ссылкой на картотеку арбитражных дел, за один день округ подал в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 10 исков, связанных с этой организацией.

Информагентство сообщает, что в качестве третьего лица во всех случаях указывается Федеральное казенное предприятие (ФКП) "Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ". Журналисты отметили, что служители Фемиды в настоящее время приняли к производству три иска, самый крупный из которых на сумму 12,645 миллиона рублей. Заседание по ним состоится в декабре текущего года.