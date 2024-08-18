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18 августа, 01:32

Стало известно, сколько Ленинградский военный округ хочет взыскать с ВСК

ТАСС: Ленинградский военный округ хочет взыскать 49,5 миллиона рублей с ВСК

Федеральное казённое учреждение (ФКУ) "Объединённое стратегическое командование Ленинградского военного округа" (юрлицо округа) выступило с требованиями взыскать с Военно-строительной компании (ВСК) в общей сложности 49,5 миллиона рублей. Как пишет ТАСС со ссылкой на картотеку арбитражных дел, за один день округ подал в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 10 исков, связанных с этой организацией.

Информагентство сообщает, что в качестве третьего лица во всех случаях указывается Федеральное казенное предприятие (ФКП) "Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ". Журналисты отметили, что служители Фемиды в настоящее время приняли к производству три иска, самый крупный из которых на сумму 12,645 миллиона рублей. Заседание по ним состоится в декабре текущего года.

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Ранее Life.ru писал, что общая сумма исковых требований к ВСК от Минобороны РФ за последние семь месяцев превысила девять миллиардов рублей. Сообщалось, что в июле военное ведомство подало в суд иски о взыскании средств с компании на общую сумму 554,4 миллиона рублей.

Обложка ©

Pixabay / sergeitokmakov

Алексей Соловьёв
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