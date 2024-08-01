Озвучена сумма исков Минобороны РФ к Военно-строительной компании

Общая сумма исковых требований к Военно-строительной компании (ВСК) от Министерства обороны РФ за последние семь месяцев превысила девять миллиардов рублей. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на материалы Арбитражного суда Москвы.

По информации агентства, в июле Минобороны подало в суд иски о взыскании средств с ВСК на общую сумму 554,4 млн рублей. В частности, российское оборонное ведомство намерено добиться выплат неустоек по госконтрактам и взыскать стоимость завышения работ. В предыдущие месяцы текущего года ведомство подало требования на 8,48 млрд рублей.