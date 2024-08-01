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1 августа, 02:09

Озвучена сумма исков Минобороны РФ к Военно-строительной компании

ТАСС: Сумма исков Минобороны РФ к ВСК превысила 9 млрд рублей

Общая сумма исковых требований к Военно-строительной компании (ВСК) от Министерства обороны РФ за последние семь месяцев превысила девять миллиардов рублей. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на материалы Арбитражного суда Москвы.

По информации агентства, в июле Минобороны подало в суд иски о взыскании средств с ВСК на общую сумму 554,4 млн рублей. В частности, российское оборонное ведомство намерено добиться выплат неустоек по госконтрактам и взыскать стоимость завышения работ. В предыдущие месяцы текущего года ведомство подало требования на 8,48 млрд рублей.

Соответственно, за семь месяцев этого года общая сумма исков от МО к ВСК составила 9,03 млрд рублей, что в 20 раз больше, чем за весь 2023 год.

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Напомним, что ранее в Москве был задержан экс-директор публично-правовой Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны РФ Андрей Белков. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа.

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Агентство "Москва"

Оксана Попова
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