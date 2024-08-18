Зелёная партия США выдвинула антивоенного кандидата на пост президента

Зелёная партия США объявила Джилл Стайн своим официальным кандидатом на пост президента, подчеркнув её противодействие военной поддержке Украины. Решение было принято на съезде партии, который прошёл в онлайн-формате 17 августа и транслировался на официальном сайте организации.

Поддержку Стайн выразили 267 делегатов, что составляет абсолютное большинство. В паре с ней будет баллотироваться доцент исторических наук из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Бутч Уэйр.

Для 74-летней выпускницы Гарвардской медицинской школы Джилл Стайн это не первый опыт в президентских выборах. В 2012 году её попытка выдвинуться от Зелёной партии не увенчалась успехом, но уже в 2016 году она стала кандидатом и набрала около 1% голосов. По мнению американских аналитиков, её участие тогда способствовало снижению поддержки основной соперницы Дональда Трампа — Хиллари Клинтон.