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18 августа, 02:36

Зелёная партия США выдвинула антивоенного кандидата на пост президента

Зелёная партия США выдвинула Джилл Стайн кандидатом в президенты на 2024 год

Кандидат в президенты от Зелёной партии Джилл Стайн. Обложка © wikipedia / Gage Skidmore

Кандидат в президенты от Зелёной партии Джилл Стайн. Обложка © wikipedia / Gage Skidmore

Зелёная партия США объявила Джилл Стайн своим официальным кандидатом на пост президента, подчеркнув её противодействие военной поддержке Украины. Решение было принято на съезде партии, который прошёл в онлайн-формате 17 августа и транслировался на официальном сайте организации.

Поддержку Стайн выразили 267 делегатов, что составляет абсолютное большинство. В паре с ней будет баллотироваться доцент исторических наук из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Бутч Уэйр.

Для 74-летней выпускницы Гарвардской медицинской школы Джилл Стайн это не первый опыт в президентских выборах. В 2012 году её попытка выдвинуться от Зелёной партии не увенчалась успехом, но уже в 2016 году она стала кандидатом и набрала около 1% голосов. По мнению американских аналитиков, её участие тогда способствовало снижению поддержки основной соперницы Дональда Трампа — Хиллари Клинтон.

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Ранее Владимир Зеленский назвал грядущие в ноябре президентские выборы в Соединённых Штатах вызовом для Украины. Он также отметил, что не знает, каким будет диалог Киева и Вашингтона при победе кандидата в президенты от Республиканской партии США Дональда Трампа.

Кирилл Сосновских
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