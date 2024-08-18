Минюст РФ не получил сведения об источниках финансирования Смольянинова*

Признанный в прошлом году иноагентом российский актёр Артур Смольянинов* отказался предоставить Министерству юстиции РФ сведения о своих зарубежных источниках финансирования. Как пишет ТАСС, соответствующая информация содержится в судебных документах, с которыми ознакомились корреспонденты агентства.

В постановлении о привлечении артиста к административной ответственности говорится о том, что в реестр иностранных агентов Смольянинова* внесли 13 января 2023 года. Уже со следующего дня на него была возложена обязанность по предоставлению отчётности.

Там также подчёркивается, что он не исполнил вышеизложенные обязанности в установленный действующим законодательством срок. В частности, актёр не предоставил в уполномоченный орган отчёты по формам №ОИА003, №ОИА007.

"Нарушение требований федерального закона носят системный характер, поскольку не были представлены ежеквартальные отчёты по формам №ОИА003, №ОИА007 за второй квартал 2023 года, полугодовой отчёт по форме №ОИА001 за первое полугодие 2023 года", — указано в документах.

Стоит отметить, что форма №ОИА001 должна отражать сведения о некоммерческих организациях-иноагентах, с которыми тот или иной иноагент сотрудничает. В форме №ОИА003 содержится информация об иностранных источниках финансирования иноагента, а в форму №ОИА007 иноагент вносит публичные мероприятия, которые он проводил.

Напомним, что 9 августа текущего года Черёмушкинский районный суд города Москвы назначил Смольянинову* административный штраф за неисполнение обязанностей иноагента. Теперь он должен заплатить 47 тысяч рублей.