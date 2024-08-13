Life.ru узнал, кто ездит за рулём машины Смольянинова* и копит ему автоштрафы

Покинувший Россию иноагент Артур Смольянинов* оставил на родине не только успешную карьеру актёра и имущество, но и неоплаченные автоштрафы. Как удалось выяснить SHOT, на принадлежащем звезде "9 роты" кроссовере Mazda CX-5 "висит" 54 просроченных нарушения на общую сумму 117 тысяч рублей.

Несмотря на то что артист не садился за руль иномарки с 2022 года, его долг по штрафам продолжает увеличиваться. Так, последний случай злостного несоблюдения ПДД датируется 25 июля, когда "японец" нарушил скоростной режим на Новорижском шоссе. По данным Telegram-канала, эксплуатировать автомобиль продолжает мать Смольянинова*.

Mazda CX-5 актёра Артура Смольянинова*. Фото © SHOT