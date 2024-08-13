Life.ru узнал, кто ездит за рулём машины Смольянинова* и копит ему автоштрафы
SHOT: Актёр Смольянинов* не оплатил 54 автоштрафа на 117 тысяч рублей
Покинувший Россию иноагент Артур Смольянинов* оставил на родине не только успешную карьеру актёра и имущество, но и неоплаченные автоштрафы. Как удалось выяснить SHOT, на принадлежащем звезде "9 роты" кроссовере Mazda CX-5 "висит" 54 просроченных нарушения на общую сумму 117 тысяч рублей.
Несмотря на то что артист не садился за руль иномарки с 2022 года, его долг по штрафам продолжает увеличиваться. Так, последний случай злостного несоблюдения ПДД датируется 25 июля, когда "японец" нарушил скоростной режим на Новорижском шоссе. По данным Telegram-канала, эксплуатировать автомобиль продолжает мать Смольянинова*.
Mazda CX-5 актёра Артура Смольянинова*. Фото © SHOT
Перед спешной эмиграцией актёр не удосужился даже погасить кредиты, рассказывал Life.ru ранее. Задолженность иноагента банкам составляет около 100 тысяч рублей. Ещё 30 тысяч Смольянинов "торчит" за дискредитацию Вооружённых сил России.
* Включён в список иноагентов Минюста РФ, а также в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
ТАСС / Александра Краснова