В Британии захотели приравнять женоненавистничество к терроризму

Британские власти готовятся к революционному шагу в борьбе с женоненавистничеством. Как сообщает Telegraph, Министерство внутренних дел Великобритании под руководством Иветт Купер разрабатывает новую стратегию, которая может включать приравнивание мизогинии к терроризму.

В рамках пересмотра текущих мер по противодействию экстремизму власти намерены интегрировать женоненавистничество в категории, требующие строгих мер. Газета отмечает, что это решение продиктовано растущей обеспокоенностью по поводу влияния женоненавистнических лидеров на молодёжь в Интернете.

Министр внутренних дел поручила изучить возможность применения тех же методов борьбы с женоненавистничеством, что и с исламистским и ультраправым экстремизмом. В случае реализации данной инициативы учителям и другим специалистам будет предписано сообщать о случаях крайнего женоненавистничества в программу Prevent, которая занимается отслеживанием и предотвращением радикализации.

Ожидается, что пересмотр стратегии будет завершён осенью и новая концепция станет основой для обновлённого подхода в начале следующего года. Этот шаг может стать важной вехой в борьбе с различными формами экстремизма в Британии.