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12 августа, 18:17

В Британии завели дело на 12-летнего мальчика за участие в антимигрантских беспорядках

Sky News: 12-летний мальчик стал самым молодым обвиняемым по делу о беспорядках

В Великобритании завели дело на 12-летнего мальчика, участвовавшего в беспорядках, которые вспыхнули в стране после нападения с ножом на детей в английском Саутпорте. Самому юному фигуранту предъявили обвинения, сообщает телеканал Sky News.

"Двенадцатилетний мальчик стал самым молодым фигурантом, которому предъявили обвинения из-за беспорядков", — сообщил телеканал.

По законам Великобритании, уголовную ответственность жители Англии и Уэльса несут, начиная с 10 лет. Мальчику предъявляют обвинения по факту участия в насильственных беспорядках в Саутпорте. Во время стихийного протеста пострадало более 50 полицейских.

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Напомним, 29 июля в британском городе Саутпорте 17-летний подросток напал с ножом на детей во время танцевальных занятий, трое несовершеннолетних погибли, ещё восемь человек пострадали. После этого в Британии вспыхнули протесты на фоне слухов о том, что преступник был беженцем. Ультраправые сторонники борьбы с мигрантами бросались на полицейских и даже подожгли участок в Сандерленде. При этом правоохранители опровергли информацию о том, что напавший был беженцем.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Мария Любицкая
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