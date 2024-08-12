В Британии завели дело на 12-летнего мальчика за участие в антимигрантских беспорядках
Sky News: 12-летний мальчик стал самым молодым обвиняемым по делу о беспорядках
В Великобритании завели дело на 12-летнего мальчика, участвовавшего в беспорядках, которые вспыхнули в стране после нападения с ножом на детей в английском Саутпорте. Самому юному фигуранту предъявили обвинения, сообщает телеканал Sky News.
"Двенадцатилетний мальчик стал самым молодым фигурантом, которому предъявили обвинения из-за беспорядков", — сообщил телеканал.
По законам Великобритании, уголовную ответственность жители Англии и Уэльса несут, начиная с 10 лет. Мальчику предъявляют обвинения по факту участия в насильственных беспорядках в Саутпорте. Во время стихийного протеста пострадало более 50 полицейских.
Напомним, 29 июля в британском городе Саутпорте 17-летний подросток напал с ножом на детей во время танцевальных занятий, трое несовершеннолетних погибли, ещё восемь человек пострадали. После этого в Британии вспыхнули протесты на фоне слухов о том, что преступник был беженцем. Ультраправые сторонники борьбы с мигрантами бросались на полицейских и даже подожгли участок в Сандерленде. При этом правоохранители опровергли информацию о том, что напавший был беженцем.
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