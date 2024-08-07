"Сожгите всё!": Жена британского чиновника рискует сесть за "огненный" пост о мигрантах-"ублюдках"

В Великобритании правоохранители задержали супругу члена совета округа Западный Нортгемптоншир Люси Конноли по обвинению в призывах к насилию. В своих соцсетях она призывала сжигать отели с мигрантами на фоне беспорядков из-за убийства трёх детей в Саутпорте, сообщает газета Independent.

"Массовая депортация сейчас же, сожгите все чёртовы отели, полные ублюдков, мне всё равно... Если это делает меня расисткой, пусть так и будет", — писала Люси.