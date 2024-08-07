"Сожгите всё!": Жена британского чиновника рискует сесть за "огненный" пост о мигрантах-"ублюдках"
Independent: В Британии жену чиновника задержали за призыв жечь отели мигрантов
В Великобритании правоохранители задержали супругу члена совета округа Западный Нортгемптоншир Люси Конноли по обвинению в призывах к насилию. В своих соцсетях она призывала сжигать отели с мигрантами на фоне беспорядков из-за убийства трёх детей в Саутпорте, сообщает газета Independent.
"Массовая депортация сейчас же, сожгите все чёртовы отели, полные ублюдков, мне всё равно... Если это делает меня расисткой, пусть так и будет", — писала Люси.
Вскоре после размещения дама удалила пост, но, как известно, Интернет помнит всё. Извинения не помогли женщине и её заключили под стражу по обвинению в "преступлении на почве ненависти".
Напомним, что 29 июля 17-летний выходец из семьи мигрантов Аксель Рудакубана напал на танцевальную студию Hope of Hart в британском Саутпорте. Летальные ранения получили шестилетняя Биби Кинг, семилетняя Элси Дот Стэнкомб и девятилетняя Элис Дасильва Агиар. Ещё восемь детей получили ранения. По всему королевству вспыхнули антимигрантские беспорядки: участники жгли магазины, отели с иностранцами и боролись с полицией. Задержаны минимум 90 человек. Премьер-министр Кир Стармер даже призвал "наказать" недовольных.
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