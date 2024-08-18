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18 августа, 04:11

В Боливии в результате ДТП с участием автобуса погибло 14 человек

В южной части Боливии произошла трагедия: автобус, следовавший в Санта-Крус, врезался в скалу, унеся жизни 14 человек и оставив 18 пострадавших. Информацию об этом предоставил командующий полицией департамента Тариха Хосе Ильянес.

"К сожалению, 14 человек погибли, 18 лицам была оказана помощь пожарными, полицией и машинами [скорой помощи], которые прибыли на место происшествия", сообщил полицейский, чьи слова приводит агентство ABI.

Первоначальные исследования указывают на возможную неисправность тормозов в автобусе. В момент аварии в транспортном средстве, помимо пассажиров, находились двое водителей и их помощник. Пострадавших срочно доставили в больницу Тариха. Президент Боливии Луис Арсе выразил свои соболезнования семьям погибших.

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Напомним, ранее в Боливии произошло смертельное ДТП на границе с Чили, в котором столкнулись автобус и грузовик, унеся жизни 16 человек и оставив 14 раненых. Инцидент произошёл, когда грузовик, въезжавший в Боливию, столкнулся с автобусом, направлявшимся в Чили.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / conejota

Кирилл Сосновских
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