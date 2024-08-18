В Боливии в результате ДТП с участием автобуса погибло 14 человек

В южной части Боливии произошла трагедия: автобус, следовавший в Санта-Крус, врезался в скалу, унеся жизни 14 человек и оставив 18 пострадавших. Информацию об этом предоставил командующий полицией департамента Тариха Хосе Ильянес.

"К сожалению, 14 человек погибли, 18 лицам была оказана помощь пожарными, полицией и машинами [скорой помощи], которые прибыли на место происшествия", — сообщил полицейский, чьи слова приводит агентство ABI.

Первоначальные исследования указывают на возможную неисправность тормозов в автобусе. В момент аварии в транспортном средстве, помимо пассажиров, находились двое водителей и их помощник. Пострадавших срочно доставили в больницу Тариха. Президент Боливии Луис Арсе выразил свои соболезнования семьям погибших.