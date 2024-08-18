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18 августа, 05:43

Не Россия: Названа самая упоминаемая в американских СМИ страна

Китай стал самой упоминаемой в американских СМИ страной в 2024 году

Китай оказался самой упоминаемой в американских СМИ страной в 2024 году. Как сообщает РИА "Новости", сообщения о КНР встречались примерно 245 тысяч раз.

На втором и третьем месте оказались Израиль (123 тысячи) и Россия (79 тысяч). При этом Украине американские СМИ посвятили 64 тысячи публикаций. Подчёркивается, что именно Китай становится лидером по числу упоминаний каждый год, когда в Америке проводятся выборы.

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Ранее СМИ писали, что США хотят оставаться основной движущей силой и для этого могут даже развязать войну в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главная цель Америки — подорвать влияние Китая и остаться гегемоном.

Обложка ©

Unsplash / Anna Keibalo

Иван Косицын
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