Не Россия: Названа самая упоминаемая в американских СМИ страна
Китай стал самой упоминаемой в американских СМИ страной в 2024 году
Китай оказался самой упоминаемой в американских СМИ страной в 2024 году. Как сообщает РИА "Новости", сообщения о КНР встречались примерно 245 тысяч раз.
На втором и третьем месте оказались Израиль (123 тысячи) и Россия (79 тысяч). При этом Украине американские СМИ посвятили 64 тысячи публикаций. Подчёркивается, что именно Китай становится лидером по числу упоминаний каждый год, когда в Америке проводятся выборы.
Ранее СМИ писали, что США хотят оставаться основной движущей силой и для этого могут даже развязать войну в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главная цель Америки — подорвать влияние Китая и остаться гегемоном.
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