Не Россия: Названа самая упоминаемая в американских СМИ страна

Китай оказался самой упоминаемой в американских СМИ страной в 2024 году. Как сообщает РИА "Новости", сообщения о КНР встречались примерно 245 тысяч раз.

На втором и третьем месте оказались Израиль (123 тысячи) и Россия (79 тысяч). При этом Украине американские СМИ посвятили 64 тысячи публикаций. Подчёркивается, что именно Китай становится лидером по числу упоминаний каждый год, когда в Америке проводятся выборы.