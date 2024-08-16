Трамп пообещал нормализовать отношения с Китаем и Ираном в случае победы

Соединённые Штаты перестанут враждовать с Китаем и Ираном, если в ноябре 2024 года американцы выберут президентом Дональда Трампа. Об этом заявил сам кандидат от республиканцев, выступая на пресс-конференции в Бедминстере, штат Нью-Джерси.

По словам 45-го главы Белого дома, он ожидает отличных отношений с Поднебесной. Но для этого и Пекин должен вести с Вашингтоном честную игру, так как ранее КНР якобы "годами пользовалась" США. То же самое, но с долей сомнения в конечном результате, Трамп заявил об Иране.