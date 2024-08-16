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16 августа, 00:50

Трамп пообещал нормализовать отношения с Китаем и Ираном в случае победы

Соединённые Штаты перестанут враждовать с Китаем и Ираном, если в ноябре 2024 года американцы выберут президентом Дональда Трампа. Об этом заявил сам кандидат от республиканцев, выступая на пресс-конференции в Бедминстере, штат Нью-Джерси.

По словам 45-го главы Белого дома, он ожидает отличных отношений с Поднебесной. Но для этого и Пекин должен вести с Вашингтоном честную игру, так как ранее КНР якобы "годами пользовалась" США. То же самое, но с долей сомнения в конечном результате, Трамп заявил об Иране.

"Надеюсь, у нас будут дружеские отношения. Может нам удастся этого добиться, а может — нет", — предположил политик.

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Несколькими днями ранее Трамп также высказался о лидерах России и Северной Кореи. По мнению экс-президента США, Владимир Путин и Ким Чен Ын являются лучшими в своём деле политиками, которые сделают всё для защиты интересов собственных государств. Джо Байдена же он сравнил с овощем.

Обложка ©

Flickr / Trump White House Archived

Илья Пушкарев
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