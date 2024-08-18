Пленный боец рассказал, как в ВСУ угрожали ударить из "Града" по своим в случае отступления Пленный Макиевский: В ВСУ угрожали ударить "Градом" по своим при отступлении 18 августа, 06:24 Украинский боец на позиции в зоне СВО. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Украинское командование пообещало нанести удар кассетным снарядом по любому отряду ВСУ, которое покинет позиции и начнёт отступление ради сохранения жизни. Об этом рассказал пленный военнослужащий Нацгвардии Украины Александр Макиевский, видео его допроса есть в распоряжении Минобороны РФ.

"Когда парни, чтобы выжить, захотели оставить позиции и отойти, им напрямую сказали, что в этом случае по ним нанесут удар кассетой "Града", а всё потом спишут на войну", — поделился он.

Макиевский числился в 35-м полку украинской Нацгвардии. Военнопленный рассказал, что служил в полиции и был призван в штурмовую бригаду "Лють". Мужчина отказался, после чего был уволен из правоохранительных органов. По его словам, тогда он был вынужден пойти служить по контракту.

Ранее пленный военнослужащий армии Украины Сергей Кожемяко заявил, что командование ВСУ никогда не говорит мобилизованным, что их будут бросать сразу в бой, используя на самых горячих участках фронта и при штурмовых операциях. Мужчина признался, что из снаряжения ему выдали только штаны и каску, а бронежилеты и остальное солдаты закупают сами.

Авторы Татьяна Миссуми