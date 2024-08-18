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Пленный боец рассказал, как в ВСУ угрожали ударить из "Града" по своим в случае отступления

Пленный Макиевский: В ВСУ угрожали ударить "Градом" по своим при отступлении

18 августа, 06:24
Украинский боец на позиции в зоне СВО. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Украинский боец на позиции в зоне СВО. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Украинское командование пообещало нанести удар кассетным снарядом по любому отряду ВСУ, которое покинет позиции и начнёт отступление ради сохранения жизни. Об этом рассказал пленный военнослужащий Нацгвардии Украины Александр Макиевский, видео его допроса есть в распоряжении Минобороны РФ.

"Когда парни, чтобы выжить, захотели оставить позиции и отойти, им напрямую сказали, что в этом случае по ним нанесут удар кассетой "Града", а всё потом спишут на войну", — поделился он.

Макиевский числился в 35-м полку украинской Нацгвардии. Военнопленный рассказал, что служил в полиции и был призван в штурмовую бригаду "Лють". Мужчина отказался, после чего был уволен из правоохранительных органов. По его словам, тогда он был вынужден пойти служить по контракту.

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Ранее пленный военнослужащий армии Украины Сергей Кожемяко заявил, что командование ВСУ никогда не говорит мобилизованным, что их будут бросать сразу в бой, используя на самых горячих участках фронта и при штурмовых операциях. Мужчина признался, что из снаряжения ему выдали только штаны и каску, а бронежилеты и остальное солдаты закупают сами.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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