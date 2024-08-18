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18 августа, 07:10

Дю Плесси досрочно победил Адесанью и впервые защитил титул UFC в среднем весе

Бойцы UFC Дрикус Дю Плесси и Исраэль Адесанья. Обложка © X / UFC

Бойцы UFC Дрикус Дю Плесси и Исраэль Адесанья. Обложка © X / UFC

Южноафриканский боец смешанных единоборств Дрикус Дю Плесси одержал победу над Исраэлем Адесаньей из Новой Зеландии. Это произошло на турнире UFC 305, который состоялся в Австралии.

Бой завершился в четвёртом раунде после того, как Дю Плесси применил удушающий приём, заставив соперника сдаться. Таким образом, он успешно защитил титул чемпиона UFC в среднем весе.

Дю Плесси является первым представителем ЮАР, ставшим чемпионом данного промоушена. На его счету 22 победы и два поражения. Адесанья в своей карьере 24 раза побеждал и четырежды проигрывал.

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Иван Косицын
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