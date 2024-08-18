Избил и пытался душить: Пьяный мужчина с ножом гонялся за женой в палаточном городке в Приморье Нетрезвый мужчина с ножом устроил дебош в палаточном городке во Владивостоке 18 августа, 07:41 Мужчина, задержанный за агрессию на пляже во Владивостоке. Обложка © Telegram / SHOT

Во Владивостоке мужчина с ножом напугал отдыхающих в палаточном городке на пляже в Ливадии, он разыскивал свою жену после случившейся между супругами ссоры. Об этом пишет SHOT.

Во Владивостоке пьяный мужчина бросался с ножом на отдыхающих и искал жену. Видео © Telegram / SHOT

Всё произошло в ночь на 18 августа. Нетрезвый агрессивный мужчина ходил по палаткам, заявляя, что ищет свою жену. В руках у него был нож. По словам очевидцев, это мог быть замруководителя административно-территориального управления Первомайского района Павел Наливайко.

Оказалось, что женщина сбежала из палатки и пряталась в машине. Когда её нашли, она заявила, что муж её избил и пытался душить. После этого очевидцы вызвали полицию и удерживали нарушителя до прибытия сотрудников. В участке задержанный обвинил удерживавших его людей с пляжа в том, что они его избили. Его жену отправили на медэкспертизу зафиксировать травмы.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге завершили расследование громкого дела в отношении мужчины, убившего жену на глазах у детей осенью прошлого года. Мотивом для совершения преступления послужило желание женщины развестись с супругом.

Авторы Татьяна Миссуми