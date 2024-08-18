"Хватит уже глупостей!": Во Франции призвали последовать за ФРГ и не давать денег Киеву Политик Филиппо: Франция должна сократить или остановить поддержку Украины 18 августа, 08:32 Бойцы ВСУ в зоне СВО. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Франция должна прекратить спонсировать киевский режим, тем более что деньги уходят в карманы украинских чиновников. Таким мнением поделился лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.

"Когда мы перестанем разоряться, чтобы финансировать коррупцию и конфликт?! Прекратите, хватит уже глупостей!" — подчеркнул он.

Филиппо привёл в пример Германию, которая решилась на сокращение финансовой помощи Киеву. По мнению политика, Париж должен полностью остановить денежный поток на Украину.

Ранее сообщалось, что Германия размышляет о сокращении военной помощи Украине. Так, газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) написала, что текущее бюджетное планирование Правительства ФРГ свидетельствует, что новые средства на эти цели выделяться не будут. Издание уточнило, что данная просьба поступила министру обороны ФРГ Борису Писториусу от главы Минфина Кристиана Линднера.

Авторы Татьяна Миссуми