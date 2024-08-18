Туристы, которым пришлось целую ночь ждать рейса из Хургады, всё-таки вылетели в Москву

Российские туристы, которым пришлось целую ночь ждать вылета из Хургады из-за задержки рейса, направились в Москву ранним утром. Об этом рассказал генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев.

"Их самолёт вылетел рано утром, а самих туристов на ночь разместили в отели и покормили", — сообщил он в беседе с ТАСС, добавив, что ни у кого из пассажиров не возникло жалоб из-за плохих условий расселения в связи с задержкой рейса.

Как затем объяснил Воропаев, вылет пришлось отложить из-за технической неисправности. Проблему удалось устранить. Генконсул также призвал с осторожностью приобретать билеты на чартерные рейсы, так как они "иногда не самые надёжные". Однако авиакомпании, предоставляющие услуги, обычно совместно с российской стороной всегда стараются разместить туристов в нормальных условиях.