Туристы, которым пришлось целую ночь ждать рейса из Хургады, всё-таки вылетели в Москву
Генконсул Воропаев: Пассажиры задержанного рейса из Хургады вылетели в Москву
Российские туристы, которым пришлось целую ночь ждать вылета из Хургады из-за задержки рейса, направились в Москву ранним утром. Об этом рассказал генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев.
"Их самолёт вылетел рано утром, а самих туристов на ночь разместили в отели и покормили", — сообщил он в беседе с ТАСС, добавив, что ни у кого из пассажиров не возникло жалоб из-за плохих условий расселения в связи с задержкой рейса.
Как затем объяснил Воропаев, вылет пришлось отложить из-за технической неисправности. Проблему удалось устранить. Генконсул также призвал с осторожностью приобретать билеты на чартерные рейсы, так как они "иногда не самые надёжные". Однако авиакомпании, предоставляющие услуги, обычно совместно с российской стороной всегда стараются разместить туристов в нормальных условиях.
Ранее была информация, что российские туристы застряли в аэропорту Хургады и более 10 часов пробыли в ожидании вылета без воды и еды. Как сообщалось, самолёт Airbus A320-200 рейса UJ 601 египетской частной авиакомпании Al Masria Universal Airlines должен был вылететь в аэропорт Шереметьево ещё вчера, в 17 часов вечера. Всех туристов привезли в аэропорт Хургады, однако борт в небо так и не поднялся.
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