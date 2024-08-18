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Лукашенко: Зеленского на Украине ненавидят, а "нациков" практически не осталось

18 августа, 09:54
Александр Лукашенко. Обложка © ТАСС / Алексей Белкин

Александр Лукашенко. Обложка © ТАСС / Алексей Белкин

На Украине практически не осталось националистов после начала спецоперации, при этом большая часть украинцев давно ненавидит Владимира Зеленского, который обещал мир, а привёл страну к исчезновению. Об этом сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью для программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1".

"Вы говорите иногда про нациков. Нет там уже этих нациков. Денацифицирована Украина. Но есть несколько оголтелых нациков, которые там остались, но они уже не в тренде. Сегодня под 70 с лишним процентов ненавидят Зеленского, потому что он обещал одно, а делает другое, гибнут люди", — пояснил глава государства.

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Также Лукашенко заявил, что президент РФ Владимир Путин и российская армия не дадут украинским военнослужащим даже шанса перехватить инициативу в Курской области и полностью одержат победу. По словам белорусского лидера, ВС РФ просто "снесут украинскую армию".

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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