Умер российский голос Гомера Симпсона и Магнето

В возрасте 79 лет ушёл из жизни актёр дубляжа Борис Быстров. Его голосом говорили Гомер Симпсон, герои "Футурамы", Император Палпатин в "Звездных войнах", Эрик Леншерр (Магнето) из "Людей Икс" и многие другие персонажи.

"Информацию сообщила жена актёра Ирина Савина", — говорится в телеграм-канале "Кинопоиска", который одним из первых узнал о почившем Быстрове. Точная причина смерти не сообщается.

Карьеру в качестве актёра дубляжа Быстров начал в 1966 году. За приверженность профессии он удостоился званий заслуженного и народного артиста РФ. Работал Быстров не только с персонажами из кино. Его голосом звучат и герои видеоигр. Например, машинист "Авроры" Андрей Ярмак из Metro: Exodus, а также академик Лебедев в дополнении "Инстинкт истребления" для Atomic Heart.