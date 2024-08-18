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18 августа, 11:09

Умер российский голос Гомера Симпсона и Магнето

Актёр дубляжа Борис Быстров скончался на 80-м году жизни

Актёр дубляжа Борис Быстров. Обложка © Wikipedia / Disney Fandom

Актёр дубляжа Борис Быстров. Обложка © Wikipedia / Disney Fandom

В возрасте 79 лет ушёл из жизни актёр дубляжа Борис Быстров. Его голосом говорили Гомер Симпсон, герои "Футурамы", Император Палпатин в "Звездных войнах", Эрик Леншерр (Магнето) из "Людей Икс" и многие другие персонажи.

"Информацию сообщила жена актёра Ирина Савина", говорится в телеграм-канале "Кинопоиска", который одним из первых узнал о почившем Быстрове. Точная причина смерти не сообщается.

Карьеру в качестве актёра дубляжа Быстров начал в 1966 году. За приверженность профессии он удостоился званий заслуженного и народного артиста РФ. Работал Быстров не только с персонажами из кино. Его голосом звучат и герои видеоигр. Например, машинист "Авроры" Андрей Ярмак из Metro: Exodus, а также академик Лебедев в дополнении "Инстинкт истребления" для Atomic Heart.

Умер племянник Никиты Михалкова — журналист Дмитрий Кончаловский
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Ранее Life.ru сообщал о смерти всемирно известного французского актёра Алена Делона. Ему было 88 лет. Секс-символ ХХ века пять лет назад перенёс инсульт, который спровоцировал развитие болезни Альцгеймера. Известно, что актёр скончался в своём доме во французской коммуне Души в окружении детей и семьи.

Мария Любицкая
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