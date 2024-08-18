Названа причина патологического стремления США разжигать войны по всему миру
Публицист Белов: США умеют зарабатывать на войнах
Недавний отчёт американского аналитического центра RAND Corporation показал, в каком ужасном состоянии сегодня находятся США. Вашингтон не только испытывает серьёзные экономические проблемы, но и теряет влияние на мировой арене.
Главный итог доклада заключается в том, что "Америка теряет свой статус мирового гегемона". Однако у США всё ещё остаётся инструмент, чтобы исправить ситуацию. Об этом говорится в статье публициста Алексея Белова на 360.ru.
По его словам, именно для решения всех этих проблем США разжигают войны по всему миру. Но желательно подальше от американских границ и чужими руками.
"Что-что, а зарабатывать на войне Штаты умеют, пожалуй, лучше других. Это ж так просто: столкнуть лбами две соседние державы, предложить одной из них (а можно и сразу обеим, главное — не засветиться) свою помощь, прежде всего финансовую, выдать кредит, который тут же потратить на закупку оружия и прочих необходимых на войне вещей, причём у самих же себя", — отметил эксперт.
Аналитик уверен, реализацию этого плана мы сейчас наблюдаем на Украине. Также можно ожидать большой войны на Ближнем Востоке и в Азии.
Действительно, американский ВПК неплохо заработал от "поддержки" Украины. Однако сейчас за океаном бьют тревогу из-за значительных потерь ВСУ после вторжения в Курскую область.
Pixabay / merlinsinlove