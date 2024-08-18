Названа причина патологического стремления США разжигать войны по всему миру

Недавний отчёт американского аналитического центра RAND Corporation показал, в каком ужасном состоянии сегодня находятся США. Вашингтон не только испытывает серьёзные экономические проблемы, но и теряет влияние на мировой арене.

Главный итог доклада заключается в том, что "Америка теряет свой статус мирового гегемона". Однако у США всё ещё остаётся инструмент, чтобы исправить ситуацию. Об этом говорится в статье публициста Алексея Белова на 360.ru.

По его словам, именно для решения всех этих проблем США разжигают войны по всему миру. Но желательно подальше от американских границ и чужими руками.

"Что-что, а зарабатывать на войне Штаты умеют, пожалуй, лучше других. Это ж так просто: столкнуть лбами две соседние державы, предложить одной из них (а можно и сразу обеим, главное — не засветиться) свою помощь, прежде всего финансовую, выдать кредит, который тут же потратить на закупку оружия и прочих необходимых на войне вещей, причём у самих же себя", — отметил эксперт.

Аналитик уверен, реализацию этого плана мы сейчас наблюдаем на Украине. Также можно ожидать большой войны на Ближнем Востоке и в Азии.