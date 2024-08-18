СМИ узнали, что Киев больше не может использовать некоторое немецкое вооружение

ВСУ сталкиваются с серьёзными ограничениями в использовании некоторых вооружений, поставленных Германией. Об этом пишет газета Bild am Sonntag, ссылаясь на письмо Минобороны ФРГ.

"Первоначальные потребности Киева в запчастях, например для самоходных артиллерийских установок (САУ) Panzerhaubitze 2000, уже не могут быть удовлетворены, поскольку запрошенные запчасти придётся покупать заново", — приводит издание цитату из письма немецкого оборонного ведомства.

Таким образом, ВСУ больше не могут использовать немецкие САУ или могут применять их лишь ограниченно. Со временем ситуация станет только хуже, подчёркивают авторы статьи. В документе Минобороны ФРГ также говорится, что сейчас не могут быть приняты какие-либо дальнейшие обязательства по новым проектам поддержки Киева.