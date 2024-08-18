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18 августа, 13:33

Бастрыкин после публикации Life.ru потребовал доклад о садистском детсаде в Кургане

Бастрыкин потребовал доклад о нарушениях в детском саду Кургана

Глава СК РФ Бастрыкин потребовал доклад о нарушениях в детском саду Кургана после публикации Life.ru. Процессуальная проверка проходит сейчас в частных яслях "Мишутка", сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Напомним, дети стали приходить оттуда в синяках и начали бояться походов в садик. Вскрыть бесчинства воспитателей родителям помогли детские часики со звукозаписывающим устройством.

Как сообщал Life.ru, в Кургане родители с помощью маленького "шпиона" вскрыли факты насилия в частном детском саду. Одна из мам рассказала, что однажды заметила на своём трёхлетнем мальчике синяки на пятках, а однажды — разбитую губу/

В Бурятии малыши устроили массовый побег из детсада со взломом
В Бурятии малыши устроили массовый побег из детсада со взломом
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ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Никита Осипов
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