Бастрыкин после публикации Life.ru потребовал доклад о садистском детсаде в Кургане

Глава СК РФ Бастрыкин потребовал доклад о нарушениях в детском саду Кургана после публикации Life.ru. Процессуальная проверка проходит сейчас в частных яслях "Мишутка", сообщает SHOT ПРОВЕРКА .

Напомним, дети стали приходить оттуда в синяках и начали бояться походов в садик. Вскрыть бесчинства воспитателей родителям помогли детские часики со звукозаписывающим устройством.

Как сообщал Life.ru, в Кургане родители с помощью маленького "шпиона" вскрыли факты насилия в частном детском саду. Одна из мам рассказала, что однажды заметила на своём трёхлетнем мальчике синяки на пятках, а однажды — разбитую губу/