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Украинский "Кривбасс" потребовал заменить турецкого судью из-за его работы в РФ

18 августа, 14:07
Игра ФК "Кривбасс". Обложка © Telegram / ФК Кривбас

Игра ФК "Кривбасс". Обложка © Telegram / ФК Кривбас

Украинский футбольный клуб "Кривбасс" возмутился, что на предстоящую игру квалификации Лиги конференций с испанским "Бетисом" назначен судья, работавший на матче сборной России. Об этом сообщила пресс-служба команды, потребовав от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заменить арбитра.

Резонансный матч назначен на 22 августа, игра состоится в словацком Кошице. Судить встречу должна турецкая бригада во главе с арбитром Арда Кардешлер. Однако в "Кривбассе" узнали, что он выступал главным судьёй на товарищеской игре между командами России и Сербии. Матч проходил в Москве.

"Считаем недопустимым его привлечение к обслуживанию матча с участием украинского футбольного клуба. "Кривбасс" также проинформировал Украинскую ассоциацию футбола и комитет арбитров организации о сложившейся ситуации", — говорится в заявлении украинской команды.

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Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что наша сборная по футболу в сентябре проведёт два товарищеских матча. Уточнять, кто именно станет соперниками россиян, он не стал, но отметил, что речь идёт про выездные встречи.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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