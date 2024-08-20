Пластик не годится: Учёные рассказали, в какой посуде хранить борщ и мамины котлетки

Некоторые виды посуды категорически не подходят для хранения еды. Так, алюминиевая посуда подвержена окислению, чугунная — может заржаветь, деревянная — впитывает влагу, а краски, которыми она покрывается, могут вступать в реакции с продуктами и негативно влиять на здоровье. О чём ещё нужно помнить, выбирая посуду для хранения пищи, читателям Life.ru разъяснила доктор биологических наук, заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Асият Абдуллаева.

Плёнка и полиэтиленовые пакеты, даже предназначенные, судя по маркировке, для хранения пищевых продуктов, способны выделять токсичные и канцерогенные вещества. Продукты в них быстро отсыревают и создается благоприятная среда для развития патогенных бактерий и микроорганизмов. Колбасу, масло, сыр и другие жирные продукты нельзя хранить в подобной упаковке более 2-3 часов. Дольше сохранить продукты свежими помогут фольга и пергаментная бумага, в них можно заворачивать готовую еду, жирные продукты (масло, маргарин, сало), сыр, колбасу, мясные изделия и копчености.

Пластиковые контейнеры являются не самым лучшим вариантом для хранения пищи. При нагревании пластик может выделять вещества, опасные для здоровья человека, поэтому нежелательно хранить в них горячую, только что приготовленную еду. Важно регулярно обновлять пластиковые контейнеры и мыть их сразу же после того, как из них была извлечена еда.

Одноразовую посуду из пластика и полимерных материалов нельзя использовать повторно, так как при этом повреждается ее внешний защитный слой и могут выделяться вредные канцерогенные вещества, такие как кадмий, фенол формальдегид, которые способны провоцировать развитие заболеваний, в том числе онкологических. Асият Абдуллаева доктор биологических наук

Вакуумные контейнеры позволяют увеличить срок хранения пищи до 10 суток. Но при их использовании есть риск развития в некоторых продуктах психрофильных, факультативно-анаэробных и анаэробных бактерий — возбудителей порчи продуктов и заболеваний пищевого происхождения.

"Оптимальными для хранения являются стеклянная и эмалированные емкости. При хранении в эмалированной посуде важно обращать внимание не только на целостность эмали, но и на ее цвет: эмаль красного, желтого или коричневого цвета может содержать вредные для организма человека вещества", — говорит собеседница Life.ru.