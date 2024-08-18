Гривна бьёт антирекорд: Украинцы стали массово переводить сбережения в валюту

На Украине сократился объём вкладов в национальной валюте на 1,2% до 747,8 миллиарда гривен. При этом долларовые депозиты увеличились на 1,4% и сегодня достигают 9,5 млрд долларов. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на данные Нацбанка Незалежной. На фоне сложившейся ситуации украинцы стали массово обменивать гривну.

Как считают специалисты, такие показатели могут быть связаны с решением Нацбанка перейти от фиксированного курса к управляемому. Такая мера, по их мнению, привела к ослаблению гривны с 36,6 до 41,5 за доллар уже в середине августа. Также влияние могло оказать и снижение ключевой ставки в начале лета до 13% годовых.

"За 11 месяцев валюта потеряла почти 25% своей стоимости к доллару и евро", — отметил экономист Андрей Лобода.

По его прогнозам, курс украинской валюты в ближайшей перспективе может достичь 45-50 гривен за доллар.