"Кормили просрочкой": Внучка советского журналиста заявила, что её 4 года держали в рабстве

Внучка советского журналиста Геннадия Шишкина Александра заявила, что её вместе с неходячей матерью на протяжении нескольких лет держали в рабстве. Шокирующую историю она рассказала в беседе с kp.ru.

В 2020 году жильё наследников журналиста в московском районе Выхино-Жулебино охватил пожар, квартира сгорела полностью. Из огня женщин спас сосед, экс-сотрудник МЧС Валерий Салабутин. Он же снял им квартиру, однако через какое-то время Шишкиных попросили съехать. Тогда мужчина предложил им пожить в загородном доме его девушки Татьяны Никитиной в подмосковном Раменском.

Через несколько месяцев пара рассталась. Салабутин уехал, и больше погорельцы его не видели. Недавно Александра сообщила, что всё это время её держали в рабстве в этом самом доме, заставляя работать на участке.

"Нас с мамой кормили просрочкой, которую Никитины покупали для своих животных, паспорта забрали. Летом прошлого года мама умерла. Через несколько дней я сама сильно заболела. Лекарств мне не давали. Думала, мне тоже конец", — поделилась она.

История могла закончиться гораздо печальнее, если бы не подсобный рабочий Игорь. Он помог Шишкиной спастись из плена. Однако уйти без проблем не получилось — Никитины якобы не отдавали внучке журналиста мамин прах. Более того, женщина заявила, что бывшая возлюбленная Салабутина заставила её мать продать ей вторую квартиру за 15 млн рублей. Шишкины там не жили, так как жильё было негодным после того, как квартиру затопили соседи. В итоге наследница советского обозревателя осталась и без квартир, и без денег.

Сообщается, что Никитина провела несколько дней в изоляторе. По её словам, история про рабство выдумана и ей незачем проворачивать такие аферы, ведь она достаточно состоятельна.