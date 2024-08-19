Концентрация моющих средств в Чёрном море превысила норму в 15 раз
СПб ФИЦ РАН зафиксировал превышение концентрации моющих средств в Чёрном море
Учёные из Санкт-Петербурга ошарашили отдыхающих на Чёрном море неожиданной новостью. Дело в том, что они зафиксировали 15-кратное превышение нормы опасных химикатов в водоёме.
По данным СПб ФИЦ РАН, речь идёт о моющих и дезинфицирующих средствах. В исследовательском центре полагают, что загрязнение Чёрного моря связано с прошлой эпидемией коронавируса.
Ученые подчеркнули, что россияне стали бережнее относиться ко своему здоровью и чаще пользоваться средствами защиты, которые в итоге оказались в воде и превысили допустимые нормы в 15 раз. К слову, химикаты могут негативно повлиять и на обитателей водоема, и на людей.
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