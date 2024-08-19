Концентрация моющих средств в Чёрном море превысила норму в 15 раз

Учёные из Санкт-Петербурга ошарашили отдыхающих на Чёрном море неожиданной новостью. Дело в том, что они зафиксировали 15-кратное превышение нормы опасных химикатов в водоёме.

По данным СПб ФИЦ РАН, речь идёт о моющих и дезинфицирующих средствах. В исследовательском центре полагают, что загрязнение Чёрного моря связано с прошлой эпидемией коронавируса.

Ученые подчеркнули, что россияне стали бережнее относиться ко своему здоровью и чаще пользоваться средствами защиты, которые в итоге оказались в воде и превысили допустимые нормы в 15 раз. К слову, химикаты могут негативно повлиять и на обитателей водоема, и на людей.