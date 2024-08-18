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18 августа, 15:57

Грузовик на полном ходу протаранил несколько автомобилей на МКАД

На внутренней стороне 45-го километра МКАД произошло массовое ДТП. Судя по опубликованным пресс-службой столичного Дептранса кадрам, грузовик на полном ходу впечатался в колонну стоящих перед съездом автомобилей.

Момент ДТП на МКАД, где грузовик протаранил машины. Видео © Telegram / Дептранс. Оперативно

"На внутренней стороне 45-го км МКАД (в районе съезда №45) столкнулись несколько автомобилей", — говорится в сообщении ведомства.

Движение в районе аварии остаётся затруднённым, три полосы недоступны для проезда. Информация о пострадавших и обстоятельствах случившегося уточняется.

А ранее сообщалось о жёсткой аварии под Хабаровском. ДТП унесло жизни четырёх человек, в том числе ребёнка.

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Life.ru

Наталья Демьянова
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