Грузовик на полном ходу протаранил несколько автомобилей на МКАД

На внутренней стороне 45-го километра МКАД произошло массовое ДТП. Судя по опубликованным пресс-службой столичного Дептранса кадрам, грузовик на полном ходу впечатался в колонну стоящих перед съездом автомобилей.

Момент ДТП на МКАД, где грузовик протаранил машины. Видео © Telegram / Дептранс. Оперативно

"На внутренней стороне 45-го км МКАД (в районе съезда №45) столкнулись несколько автомобилей", — говорится в сообщении ведомства.

Движение в районе аварии остаётся затруднённым, три полосы недоступны для проезда. Информация о пострадавших и обстоятельствах случившегося уточняется.