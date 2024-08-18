При столкновении двух легковых авто в Барнауле погиб один человек, 10 пострадали
Последствия смертельного ДТП в Барнауле. Обложка © VK / Госавтоинспекция Алтайского края
Один человек погиб, ещё 10 пострадали в результате столкновения двух иномарок в Барнауле. Подробности сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Алтайскому краю.
Авария произошла в ночь на 18 августа на Павловском тракте. Выезжая со двора, 21-летний водитель "тойоты" не уступил дорогу "хёндаю", в результате чего и произошло ДТП.
"20-летняя пассажирка автомобиля "хёндай" скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи, а водитель и три пассажира получили травмы различной степени тяжести", — говорится в сообщении ГАИ.
Кроме того, различные травмы получили водитель и пять пассажиров "тойоты". По факту ДТП проводится проверка, её ход и результаты находятся на контроле у прокуратуры.
А ранее сообщалось, что грузовик на полном ходу протаранил несколько автомобилей на МКАД. Машины столкнулись на внутренней стороне 45-го километра кольцевой.