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18 августа, 16:07

При столкновении двух легковых авто в Барнауле погиб один человек, 10 пострадали

Последствия смертельного ДТП в Барнауле. Обложка © VK / Госавтоинспекция Алтайского края

Последствия смертельного ДТП в Барнауле. Обложка © VK / Госавтоинспекция Алтайского края

Один человек погиб, ещё 10 пострадали в результате столкновения двух иномарок в Барнауле. Подробности сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Алтайскому краю.

Авария произошла в ночь на 18 августа на Павловском тракте. Выезжая со двора, 21-летний водитель "тойоты" не уступил дорогу "хёндаю", в результате чего и произошло ДТП.

"20-летняя пассажирка автомобиля "хёндай" скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи, а водитель и три пассажира получили травмы различной степени тяжести", — говорится в сообщении ГАИ.

Кроме того, различные травмы получили водитель и пять пассажиров "тойоты". По факту ДТП проводится проверка, её ход и результаты находятся на контроле у прокуратуры.

А ранее сообщалось, что грузовик на полном ходу протаранил несколько автомобилей на МКАД. Машины столкнулись на внутренней стороне 45-го километра кольцевой.

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Наталья Демьянова
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