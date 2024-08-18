Число пострадавших при пожаре на колесе обозрения в Германии выросло до 65

После пожара на колесе обозрения в пригороде немецкого Лейпцига госпитализированы 16 человек. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на местную полицию.

Как уточнили в правоохранительных органах, среди пострадавших четверо с ожогами и один с травмами, полученными при падении. В общей сложности в результате ЧП пострадали 65 человек, однако угрозы их жизни нет. Точная причина пожара пока не установлена.