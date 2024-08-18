Число пострадавших при пожаре на колесе обозрения в Германии выросло до 65
Колесо обозрения загорелось на фестивале в Германии. Обложка © X / jfgino
После пожара на колесе обозрения в пригороде немецкого Лейпцига госпитализированы 16 человек. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на местную полицию.
Как уточнили в правоохранительных органах, среди пострадавших четверо с ожогами и один с травмами, полученными при падении. В общей сложности в результате ЧП пострадали 65 человек, однако угрозы их жизни нет. Точная причина пожара пока не установлена.
Напомним, ЧП на колесе обозрения произошёло накануне вечером на территории музыкального фестиваля "Хайфилд". Изначально немецкие СМИ сообщали о более 30 пострадавших. Известно, что сперва загорелась одна из кабинок колеса обозрения, после чего огонь перекинулся на соседние.