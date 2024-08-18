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18 августа, 18:25

Алена Делона могут похоронить в его поместье во Франции в окружении 35 могил собак

AFP: Актёра Алена Делона могут похоронить в его поместье в Души во Франции

Ален Демон. Обложка © ТАСС / Zuma

Ален Демон. Обложка © ТАСС / Zuma

Актёра Алена Делона могут похоронить в его поместье в коммуне Души во Франции. За несколько лет до кончины артист рассказал, что хотел бы, чтобы его тело находилось рядом с его собаками на территории дома.

По данным местных СМИ, Ален Делон приобрёл поместье в начале 1970-х. На площади в более чем сто гектаров расположились живописные сады, пруд, небольшой песчаный пляж и конюшни. Здесь артист развёл множество четвероногих друзей, которых безумно любил. Как сообщает Agence France-Presse (AFP), при жизни Делон связался с местными властями, чтобы получить разрешение на похороны, и те согласились.

На протяжении всей жизни у Алена Делона жило около 50 собак. В поместье есть даже кладбище для всех его умерших питомцев. Посреди этого собачьего некрополя из 35 могил актёр построил часовню.

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Напомним, о смерти французского актёра Алена Делона стало известно утром 18 августа. Артист скончался на 89-м году жизни. Пять лет назад он перенёс инсульт, который спровоцировал развитие болезни Альцгеймера. Делон ушёл из жизни в собственном доме во французской коммуне Души в окружении близких родственников.

Никита Осипов
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