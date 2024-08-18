Алена Делона могут похоронить в его поместье во Франции в окружении 35 могил собак

Актёра Алена Делона могут похоронить в его поместье в коммуне Души во Франции. За несколько лет до кончины артист рассказал, что хотел бы, чтобы его тело находилось рядом с его собаками на территории дома.

По данным местных СМИ, Ален Делон приобрёл поместье в начале 1970-х. На площади в более чем сто гектаров расположились живописные сады, пруд, небольшой песчаный пляж и конюшни. Здесь артист развёл множество четвероногих друзей, которых безумно любил. Как сообщает Agence France-Presse (AFP), при жизни Делон связался с местными властями, чтобы получить разрешение на похороны, и те согласились.

На протяжении всей жизни у Алена Делона жило около 50 собак. В поместье есть даже кладбище для всех его умерших питомцев. Посреди этого собачьего некрополя из 35 могил актёр построил часовню.