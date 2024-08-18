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18 августа, 18:18

"Вечная любовь": Наталья Белохвостикова рассказала о близости с Аленом Делоном

Наталья Белохвостикова назвала Алена Делона мудрым и талантливым человеком

Наталья Белохвостикова и Ален Делон. Фото © Кадр из фильма “Тегеран-43” (https://www.kinopoisk.ru/film/42224/), режиссёры Александр Алов, Владимир Наумов, сценаристы Александр Алов, Владимир Наумов, Михаил Шатров / Kinopoisk

Наталья Белохвостикова и Ален Делон. Фото © Кадр из фильма “Тегеран-43” (https://www.kinopoisk.ru/film/42224/), режиссёры Александр Алов, Владимир Наумов, сценаристы Александр Алов, Владимир Наумов, Михаил Шатров / Kinopoisk

В воскресенье, 18 августа, стало известно о кончине легендарного французского актёра Алена Делона. Маэстро киноэкрана, так полюбившийся российскому зрителю, ушёл на 89-м году жизни.

Ален Делон за длительную творческую карьеру исполнил бесчисленное количество ярких ролей, однако советским гражданам он особенно запомнился по картине "Тегеран-43", в которой также сыграла народная артистка РСФСР Наталья Белохвостикова.

Звезда отечественного кино назвала Делона близким и дорогим человеком.

Москвичи несут цветы к Посольству Франции в память об Алене Делоне
Москвичи несут цветы к Посольству Франции в память об Алене Делоне

"Я никогда не забуду премьеру в Париже, когда мы сидели почти три часа, взявшись за руки, и понимали, что прожили год и сейчас [видим] результат этого года. И потом стояли, долго обнявшись, веря в то, что год съёмок "Тегерана-43" прожит не зря. И у нас получилось. Это вечная любовь", — призналась актриса в разговоре с 360.ru.

Белохвостикова назвала француза борцом и мужественным человеком, в глазах которого отражаются одиночество, горечь, боль, драматизм и трагизм.

"Я дружила и снималась с ним. Это был мудрый, талантливый человек. Человек чести и достоинства", — сказала артистка телеканалу "Звезда".

Ален Делон заявил, что Путин своей силой вызывает восхищение и страх
Ален Делон заявил, что Путин своей силой вызывает восхищение и страх

Напомним, о смерти секс-символа XX века ранее сообщило агентство "Франс Пресс". Позже наследники Алена Делона рассказали, как прошли последние минуты жизни звезды.

Борис Эльфанд
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