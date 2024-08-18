"Вечная любовь": Наталья Белохвостикова рассказала о близости с Аленом Делоном
Наталья Белохвостикова назвала Алена Делона мудрым и талантливым человеком
Наталья Белохвостикова и Ален Делон. Фото © Кадр из фильма “Тегеран-43” (https://www.kinopoisk.ru/film/42224/), режиссёры Александр Алов, Владимир Наумов, сценаристы Александр Алов, Владимир Наумов, Михаил Шатров / Kinopoisk
В воскресенье, 18 августа, стало известно о кончине легендарного французского актёра Алена Делона. Маэстро киноэкрана, так полюбившийся российскому зрителю, ушёл на 89-м году жизни.
Ален Делон за длительную творческую карьеру исполнил бесчисленное количество ярких ролей, однако советским гражданам он особенно запомнился по картине "Тегеран-43", в которой также сыграла народная артистка РСФСР Наталья Белохвостикова.
Звезда отечественного кино назвала Делона близким и дорогим человеком.
"Я никогда не забуду премьеру в Париже, когда мы сидели почти три часа, взявшись за руки, и понимали, что прожили год и сейчас [видим] результат этого года. И потом стояли, долго обнявшись, веря в то, что год съёмок "Тегерана-43" прожит не зря. И у нас получилось. Это вечная любовь", — призналась актриса в разговоре с 360.ru.
Белохвостикова назвала француза борцом и мужественным человеком, в глазах которого отражаются одиночество, горечь, боль, драматизм и трагизм.
"Я дружила и снималась с ним. Это был мудрый, талантливый человек. Человек чести и достоинства", — сказала артистка телеканалу "Звезда".
Напомним, о смерти секс-символа XX века ранее сообщило агентство "Франс Пресс". Позже наследники Алена Делона рассказали, как прошли последние минуты жизни звезды.