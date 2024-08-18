"Вечная любовь": Наталья Белохвостикова рассказала о близости с Аленом Делоном

"Я никогда не забуду премьеру в Париже, когда мы сидели почти три часа, взявшись за руки, и понимали, что прожили год и сейчас [видим] результат этого года. И потом стояли, долго обнявшись, веря в то, что год съёмок "Тегерана-43" прожит не зря. И у нас получилось. Это вечная любовь", — призналась актриса в разговоре с 360.ru.