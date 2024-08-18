Москвичи несут цветы к Посольству Франции в память об Алене Делоне

Люди несут цветы к Посольству Франции в Москве после известия о смерти актёра Алена Делона. Об этом сообщает ТАСС.

На заборе здания дипмиссии также вывесили небольшой чёрно-белый портрет умершего артиста в молодости. Кроме того, у Посольства приспущен флаг Франции.