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18 августа, 17:24

Москвичи несут цветы к Посольству Франции в память об Алене Делоне

Обстановка у Посольства Франции, куда москвичи приносят цветы в память об Алене Делоне. Обложка © TACC / Елизавета Малкина

Обстановка у Посольства Франции, куда москвичи приносят цветы в память об Алене Делоне. Обложка © TACC / Елизавета Малкина

Люди несут цветы к Посольству Франции в Москве после известия о смерти актёра Алена Делона. Об этом сообщает ТАСС.

На заборе здания дипмиссии также вывесили небольшой чёрно-белый портрет умершего артиста в молодости. Кроме того, у Посольства приспущен флаг Франции.

Утром 18 августа стало известно о смерти французского актёра Алена Делона. Ему было 88 лет. Артист пять лет назад перенёс инсульт, который спровоцировал развитие болезни Альцгеймера. Делон ушёл из жизни в собственном доме во французской коммуне Души в окружении близких родственников.

Дети Алена Делона рассказали о последних минутах жизни отца
Дети Алена Делона рассказали о последних минутах жизни отца
Наталья Демьянова
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