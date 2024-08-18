Москвичи несут цветы к Посольству Франции в память об Алене Делоне
Обстановка у Посольства Франции, куда москвичи приносят цветы в память об Алене Делоне. Обложка © TACC / Елизавета Малкина
Люди несут цветы к Посольству Франции в Москве после известия о смерти актёра Алена Делона. Об этом сообщает ТАСС.
На заборе здания дипмиссии также вывесили небольшой чёрно-белый портрет умершего артиста в молодости. Кроме того, у Посольства приспущен флаг Франции.
Утром 18 августа стало известно о смерти французского актёра Алена Делона. Ему было 88 лет. Артист пять лет назад перенёс инсульт, который спровоцировал развитие болезни Альцгеймера. Делон ушёл из жизни в собственном доме во французской коммуне Души в окружении близких родственников.