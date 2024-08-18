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18 августа, 19:09

На Кубани из-за невыносимой жары объявили штормовое предупреждение

МЧС: В Краснодарском крае до 21 августа прогнозируется жара в 39 градусов

На Кубани температура воздуха может достигнуть отметки в 39 градусов, жаркая погода сохранится вплоть до среды, 21 августа. В регионе объявили штормовое предупреждение.

"Во второй половине дня и вечером 19, 20 и 21 августа в Краснодарском крае ожидается сильная жара, температура воздуха достигнет +39 градусов (опасное явление)", — отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По данным спасателей, на Черноморском побережье столбики термометров поднимутся до 37 градусов. В МЧС призвали местных жителей носить воздухопроницаемую одежду из хлопка и не забывать про головные уборы. Также в ведомстве порекомендовали не употреблять спиртные напитки, больше пить минеральную воду без газа.

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Ранее в Ингушетии объявили о введении режима ЧС после гибели урожая в результате установления рекордной жары. В регионе столбик термометра превысил отметку в 40 градусов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Al_Gol

Никита Осипов
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