На Кубани из-за невыносимой жары объявили штормовое предупреждение

На Кубани температура воздуха может достигнуть отметки в 39 градусов, жаркая погода сохранится вплоть до среды, 21 августа. В регионе объявили штормовое предупреждение.

"Во второй половине дня и вечером 19, 20 и 21 августа в Краснодарском крае ожидается сильная жара, температура воздуха достигнет +39 градусов (опасное явление)", — отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По данным спасателей, на Черноморском побережье столбики термометров поднимутся до 37 градусов. В МЧС призвали местных жителей носить воздухопроницаемую одежду из хлопка и не забывать про головные уборы. Также в ведомстве порекомендовали не употреблять спиртные напитки, больше пить минеральную воду без газа.