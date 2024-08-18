На востоке Турции произошло землетрясение
В турецкой провинции Бингёль произошло землетрясение магнитудой 4,1
На востоке Турции зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,1. Согласно информации Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), оно произошло в провинции Бингёль.
Ведомство сообщило, что землетрясение, очаг которого находился на глубине семи километров, было зарегистрировано в районе Карлыова. Толчки произошли около девяти часов вечера по местному времени.
Ранее Life.ru писал, что утром 18 августа на жителей Камчатки обрушилось мощное землетрясение. Впоследствии очевидцы рассказали, как пережили опаснейший природный катаклизм.
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