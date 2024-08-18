На востоке Турции произошло землетрясение

На востоке Турции зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,1. Согласно информации Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), оно произошло в провинции Бингёль.

Ведомство сообщило, что землетрясение, очаг которого находился на глубине семи километров, было зарегистрировано в районе Карлыова. Толчки произошли около девяти часов вечера по местному времени.