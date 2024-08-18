Сброшенный с многоэтажки строительный кирпич едва не раздавил малышку в Воронеже

В Воронеже двое мальчиков сбросили здоровый строительный кирпич с крыши многоэтажки, который едва не рухнул на голову маленькой девочке. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении телеграм-канала SHOT.

В Воронеже дети сбросили кирпич с многоэтажки, который чуть не убил девочку. Видео © Telegram / SHOT

Всё произошло сегодня около 19:00. По словам свидетелей, двое пацанов 6 и 7 лет поднялись на 11-й этаж многоэтажного дома в переулке Здоровья и приволокли с собой здоровенный строительный кирпич. Ребята хотели посмотреть, как он разбивается об асфальт, и чуть не навлекли беду.

Именно в этот момент в подъезд заходила семейная пара с двумя детьми четырёх лет. Кирпич с грохотом рухнул недалеко от маленькой девочки — она очень сильно испугалась, но не пострадала. По нашим данным, пацанов быстро нашли — они во всём сознались. Соседи полицию вызывать не стали и отдали их на поруки родителей.