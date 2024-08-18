"Столица заканчивается Третьим кольцом": Роднина поразмышляла о смысле жизни в Бирюлёве

Депутат Госдумы и трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась своими мыслями по поводу жизни в Москве. Как заявила парламентарий в беседе со Sport24, столица для неё заканчивается Третьим кольцом.

Она напомнила, что в каждом государстве большие города отличаются от маленьких, и Москва в данном случае не исключение. По её словам, столица всегда привлекала всё самое прогрессивное и рискованное, поэтому туда едут люди с амбициями, которые, как правило, готовы к переменам.

"Как коренная москвичка, я могу сказать, что для меня Москва заканчивается Третьим кольцом, а всё, что дальше, мне неизвестно. Зачем жить где-то в Бирюлёве? Разве что ради московской прописки и, в дальнейшем, московской пенсии", — заявила Роднина.

Также экс-фигуристка отметила, что Москва предоставляет много возможностей, среди которых как хорошие, так и плохие. В то же время депутат подчеркнула, что сейчас всё больше людей покидает большие города ради спокойной жизни.