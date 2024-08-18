В Одесской области неизвестный открыл стрельбу по детям

В Килии Одесской области неизвестный мужчина устроил стрельбу, нацелившись сначала на собак, а затем на людей. Как передаёт "24 канал", инцидент произошёл 18 августа.

Свидетельница происшествия рассказала, что вооружённый мужчина подошёл к ней и её двум внучкам. Сначала он начал угрожать оружием, а затем, когда одна из девочек испугалась и бросилась бежать, выстрелил в её сторону. Вторую малышку он заставил сидеть, угрожая, что в противном случае также выстрелит в неё.

Также стало известно, что разгневанный мужчина начал своё нападение у собственного дома, сначала атаковав собак, а затем перейдя к людям. По оперативным данным, злоумышленника удалось задержать, и теперь правоохранительные органы решают, какие меры пресечения применить к нему, и выясняют его мотивы.