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18 августа, 20:45

В Одесской области неизвестный открыл стрельбу по детям

В городе Килия Одесской области задержан мужчина, стрелявший по детям и прохожим

В Килии Одесской области неизвестный мужчина устроил стрельбу, нацелившись сначала на собак, а затем на людей. Как передаёт "24 канал", инцидент произошёл 18 августа.

Свидетельница происшествия рассказала, что вооружённый мужчина подошёл к ней и её двум внучкам. Сначала он начал угрожать оружием, а затем, когда одна из девочек испугалась и бросилась бежать, выстрелил в её сторону. Вторую малышку он заставил сидеть, угрожая, что в противном случае также выстрелит в неё.

Также стало известно, что разгневанный мужчина начал своё нападение у собственного дома, сначала атаковав собак, а затем перейдя к людям. По оперативным данным, злоумышленника удалось задержать, и теперь правоохранительные органы решают, какие меры пресечения применить к нему, и выясняют его мотивы.

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Подобные инциденты происходят в Украине не впервые. 18 августа в селе Доброводы Тернопольской области на западе Украины произошла трагедия, когда стрельба возле школы привела к гибели двух женщин. По информации украинских СМИ, стрелявший убил Марию Малышевскую, вдову и мать двоих детей, а также Зремяк Ольгу. В результате нападения ещё один мужчина получил ранения в обе руки, а женщина была ранена в живот.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / linavita

Кирилл Сосновских
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